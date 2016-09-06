男大生拍打隱翅蟲 臉部大面積紅腫
嘉義縣黃姓男大生拍打臉上的隱翅蟲，不以為意，隔了2天，臉部出現大面積紅腫才就醫，治療後，情況已好轉；醫師籲身體有蟲附著，不要立即拍打，避免打到隱翅蟲。
1名住在嘉義縣朴子市的黃姓男大生，3日晚上外出在路邊等友人時，因感覺臉上有蟲附著，立即反射動作，就是用手拍打，當時並沒有刺痛感，後來回家後，臉上就出現紅斑。
不過，男大生並不以為意，直到5日早上起床時，發現紅斑的範圍擴大，臉部還出現輕微潰瀾，才開始緊張，馬上由家人陪同就醫，經醫師診斷為隱翅蟲皮膚炎。
衛福部朴子醫院皮膚科醫師林欣芃今天表示，拍打隱翅蟲後，隱翅蟲會溢出有刺激性的隱翅蟲素，導致皮膚產生線狀紅腫，也會出現水泡，建議可先用清水沖洗再就醫，若持續用手搔癢，傷勢會更嚴重。
林欣芃指出，隱翅蟲大都生活在草叢中，但因具趨光性，夏季或晚間時，時常會飛入住家內。若手臂、脖子或臉部有蟲，切記勿直接拍打，建議用紙張撥開，或用吹的，才會避免打到隱翅蟲。
林欣芃說，民眾皮膚在短時間出現帶狀紅斑且起水泡，很可能就是隱翅蟲皮膚炎，最好立即就醫，不要任意塗抹止癢藥物，造成更嚴重症狀。1050906
(中央社)
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