英輪椅競速傳奇維爾 拚盡全力超越自己

速度驚人的英國輪椅競速傳奇維爾（David Weir）放眼里約帕拉林匹克運動會，以抱回更多獎牌為目標。

法新社和英國「電訊報」（Telegraph）報導，綽號為「維爾狼」（Weirwolf）、37歲的維爾擁有6面帕運金牌，也是多項紀錄保持人，包括他是史上首位以不到3分鐘成績，完成1英里輪椅競速的男子選手。

他在倫敦參加西敏區1英里輪椅競速（WestminsterMile）以2分57秒完賽，比他之前的最佳成績快了6秒。

維爾天生患有脊椎畸形，因此從出生以來行動就受限於輪椅。他考慮過參加輪椅籃球隊，但因為住家附近沒有籃球隊而作罷。

他說：「我還記得我看到倫敦輪椅馬拉松比賽時想說：『我想試試看那個。』我8歲時參加倫敦迷你馬拉松，但我沒有競賽型輪椅，所以我用標準的日常生活用輪椅比賽。我想我讓每個人都刮目相看，包括我自己。」

維爾在2008年北京帕運和2012年倫敦帕運分別奪得2面金牌，一共進帳4金後，英國著名田徑選手、現為國際田徑總會（IAAF）主席柯伊（Sebastian Coe）讚賞維爾是「傑出的選手」。

他原本在里約帕運要參加5項比賽，但後來放棄5000公尺，將參加400公尺、800公尺、1500公尺和4x400公尺接力賽。他在400公尺、800公尺項目都是兩度衛冕。（譯者：中央社陳昱婷）1050906

(中央社)