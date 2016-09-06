英輪椅競速傳奇維爾 拚盡全力超越自己
速度驚人的英國輪椅競速傳奇維爾（David Weir）放眼里約帕拉林匹克運動會，以抱回更多獎牌為目標。
法新社和英國「電訊報」（Telegraph）報導，綽號為「維爾狼」（Weirwolf）、37歲的維爾擁有6面帕運金牌，也是多項紀錄保持人，包括他是史上首位以不到3分鐘成績，完成1英里輪椅競速的男子選手。
他在倫敦參加西敏區1英里輪椅競速（WestminsterMile）以2分57秒完賽，比他之前的最佳成績快了6秒。
維爾天生患有脊椎畸形，因此從出生以來行動就受限於輪椅。他考慮過參加輪椅籃球隊，但因為住家附近沒有籃球隊而作罷。
他說：「我還記得我看到倫敦輪椅馬拉松比賽時想說：『我想試試看那個。』我8歲時參加倫敦迷你馬拉松，但我沒有競賽型輪椅，所以我用標準的日常生活用輪椅比賽。我想我讓每個人都刮目相看，包括我自己。」
維爾在2008年北京帕運和2012年倫敦帕運分別奪得2面金牌，一共進帳4金後，英國著名田徑選手、現為國際田徑總會（IAAF）主席柯伊（Sebastian Coe）讚賞維爾是「傑出的選手」。
他原本在里約帕運要參加5項比賽，但後來放棄5000公尺，將參加400公尺、800公尺、1500公尺和4x400公尺接力賽。他在400公尺、800公尺項目都是兩度衛冕。（譯者：中央社陳昱婷）1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。