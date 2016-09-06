訂世界彩墨藝術日 26國140位藝術家連署
為實現「彩墨國際化」理想，國際彩墨畫家聯盟會長黃朝湖號召26國140位藝術家聯署，訂每年9月9日為世界彩墨藝術日，今天將致函聯合國，籲請聯合國關注藝術文化生活。
黃朝湖表示，訂9月9日為世界彩墨藝術日，是因為每年9月都會在台中舉行「國際彩墨藝術展」，同時「99」在東方代表「長長久久」的意思。
國立台灣師範大學美術系所專任教授莊連東表示，彩墨不同於水墨，彩墨使用多彩顏料，為多媒材藝術，是一種現代畫風的展現，20年前以台中為基地，先推廣至全台，進階到華人，現在努力到全球。
黃朝湖指出，推廣彩墨遇到不少困難，因中西藝術表現方式不同，找出雙方的共通媒材後，讓西方了解東方藝術表現，近而引發共鳴。
黃朝湖自3月開始和多國聯繫，終於獲得26國140位藝術家同意連署，今天他將把這140分連署書寄至聯合國，希望聯合國也能關心人類的藝術文化的精神生活。1050906
(中央社)
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