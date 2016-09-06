台南嘉義屏東豪雨特報 時雨量破70毫米

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低壓帶影響，中央氣象局持續發佈豪雨特報，台南、高雄和屏東有豪雨，嘉義、南投、雲林也有大雨特報。

氣象局提醒，今天這些地區將會有局部較大雨勢發生的機率，也可能有雷擊及強陣風，提醒低窪地區民眾留意積水或淹水。

根據氣象局觀測，截至下午1時40分，台南市南區時雨量已經超過70毫米，降雨持續中。1050906

(中央社)