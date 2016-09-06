聯結車折甘蔗側翻 台13線道路受阻
1台大型聯結車今天行經國道1號頭屋路段，陳姓駕駛把車輛駛下匝道買飲料，要迴轉回國道，因下坡路段加上載送的木材傾斜，聯結子車側翻打橫在路中央，導致台13線道路受阻。
載運大量角料木材的聯結車，原本要從台中市前往台北市，行經國道1號頭屋路段，陳姓駕駛覺得口渴，直接把車輛開下頭屋交流道買飲料，準備返回國道時，於台13線上尋找較寬路段迴轉。
迴轉地點剛好為下坡路段，聯結車頭轉到對向車道，後方子車因車內載運的木材未綁牢，重心偏移，宛如「折甘蔗」一般，側翻壓向前方子車，整台車打橫在路面，導致全線道路受阻。
目前除自小客車和機車可從旁行駛，公車和大型車輛都無法正常通過，須等待大型吊車前往扶正子車，才能排除狀況，所幸整起意外無人員傷亡。1050906
(中央社)
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