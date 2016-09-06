臺灣美食廚藝巡迴講座尼國獲好評

為促進文化交流並推廣臺灣美食，僑委會「2016年臺灣美食廚藝巡迴講座」兩位廚師白家豪及林培元於當地時間5日抵尼，第一場廚藝示範同日下午在「尼京國立餐飲及旅館管理學校」舉行。

駐尼國外交團使節團眷屬、旅尼僑領、中華會館成員、臺尼企業商會理監事以及餐飲學校師生等逾80人到場，兩位講座展現廚藝專業，現場示範油蔥雞、南乳松(土反)豬、芝麻麥仔煎、雲香牛肉麵及紫芋春捲等數道綜合臺式美食，來賓均讚不絕口。

白家豪及林培元為台灣知名餐飲業之行政主廚及副主廚，白家豪是中餐烹調及創意料理的好手。尼加拉瓜收視率最高的電視頻道及2家發行量最大的紙媒也聞香到場採訪，目賭精湛廚藝及熟練刀工，也親嘗美味佳餚，對臺灣美食留下深刻印象。業050906

(中央社)