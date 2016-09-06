斐濟男4年只能用嘴呼吸 靠台灣醫救援

用鼻呼吸是自然的事，但斐濟有一男子，飽受鼻竇炎困擾，鼻子滿是鼻息肉，3、4年只能用嘴呼吸，經國泰醫師治療，終於重用鼻子呼吸，含淚感謝台灣醫師。

國泰綜合醫院自西元2014年起承接衛生福利部「太平洋友邦及友我國家醫療合作計畫」，今年8月14日到25日第五度前往斐濟，進行1週的醫療服務，共服務250人次，包括11例耳鼻喉科手術（4例全身麻醉）。

率團的國泰醫院心臟內科主治醫師王晨旭今天受訪表示，過去在斐濟醫療服務經驗發現，當地以急慢性中耳炎、風濕性心臟病居多，此次派遣心臟內科、耳鼻喉科、放射科專科醫師前往協助。

王晨旭說，之前在斐濟啟聰學校發現，在校的學生有9成是因急性中耳炎轉成慢性中耳炎，結果變耳聾，因當地公衛環境較差、醫療較落後，急慢性中耳炎預後不良導致耳聾，這是很可惜的事情。

他也表示，斐濟北部小島因工廠多，居民的過敏反應也較多，很多人罹患鼻竇炎，但因斐濟全國只有2名耳鼻喉科醫師，加上病人為數眾多，只是簡單的鼻竇手術或中耳積水手術，病人排程要等1到2年，生活飽受困擾。

新竹國泰綜合醫院耳鼻喉科主任薛婉儀表示，有名年約40歲男性，多年來飽受鼻竇炎、鼻息肉困擾，息肉充滿鼻子，導致呼吸困難，男子3到4年來只能用嘴巴呼吸。

經內視鏡鼻竇手術，術後第二天，拿掉止血棉花，病人深深用鼻子吸一口氣，瞬間跟醫師露出開心微笑，眼眶含淚的說，「終於能用鼻子呼吸了」。

王晨旭說，斐濟有很多患者是風濕性心臟病，可能是小時候心臟受細菌感染，沒有有效治療，導致瓣膜出現問題，只能開刀或用藥控制，但若藥量不精準，患者可能還是會有心律不整、心房顫動等問題，最後可能死於中風。

王晨旭表示，斐濟有超音波設備，但沒有24小時心電圖，對監測不利，這次國泰也帶去24小時監測行動設備，幫助醫師更了解患者狀況，開藥可以更精準，更確實控制病情。1050906

(中央社)