民宿房間逾5間 消防設備應比照旅館
有民宿業者擴大經營卻未增加消防設備受罰提起訴願遭駁回。內政部說，民宿的房間數或樓地板面積超過一定規模，相關消防設備應比照旅館設置，限期未改善最高可罰新台幣3萬元。
內政部指出，有民宿業者為提高營業額，加蓋樓層至4樓，樓地板面積從140平方公尺增加到280平方公尺，房間數也從5間增加到10間，客房數及總樓地板超過民宿管理辦法第6條第1項「客房數5間以下，且客房總樓地板面積150平方公尺為原則」的規定。
內政部說，市政府消防局在今年1月間派員到民宿作消防安全設備檢查，發現有緊急照明設備故障、未設置出口標示設備、未設置滅火器及避難器具等消防缺失，當場開立限期改善通知單，限期30日內改善完畢；複查時由於未改善完畢，消防局裁罰業者1萬2000元；業者以改善期間正逢農曆年間，不易請到消防工程人員到場施工為由提起訴願，遭內政部駁回。
內政部表示，民眾開設民宿，若房間數或樓地板面積超過「民宿管理辦法」的規模，相關消防設備應比照旅館設置，並配合例行檢查，如檢查有消防缺失，應立即改善，以免因此受罰。
「消防法」第37條規定，違反第5條第1項消防安全設備，經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定者，處其管理權人新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰；經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰，並得予以30日以下停業或停止其使用處分。1050906
(中央社)
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