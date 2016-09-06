吃中草藥的香草豬 不含抗生素更健康

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豬隻吃中草藥及香料飼料長大，肉質較一般豬肉風味更佳，且無抗生素、富含抗氧化物質、不飽和脂肪酸比例高，吃得更健康。

金農興生物科技股份有限公司研發「香草豬」肉品，即日起在南投縣農產運銷股份有限公司的豬樂園展售館上架販售，搶攻中秋烤肉市場，金農興公司今天舉行宣傳，南投縣副縣長陳正昇、南投農產運銷公司總經理盧成霖、金農興公司總經理廖家模等人出席。

陳正昇說，金農興公司利用中草藥加入豬、雞飼料，研發香草豬、香草雞產品，日前再購買名間鄉12公頃土地，用以自種中草藥；含有中草藥的飼料降低豬隻疾病發生機率，且因飼料不含抗生素，不危害人體健康，肉質也沒有腥味，較一般豬肉口感佳。

廖家模說，公司豬隻飼養7個月才宰殺，較一般豬農飼養期更久，且宰殺前3個月的肥育期，飼料加入鼠尾草、迷迭香、羅勒等歐式香草及特殊中草藥，不使用抗生素，達到肉品安全、風味獨特、健康養生目標，且含豐富抗氧化物質、不飽和脂肪酸比例超越一般豬肉。

廖家模表示，公司與國立台灣大學、中正大學、嘉義大學合作研發，肉品保證無抗生素與抗菌劑殘留、無磺胺藥劑、飼養全程不用生長激素與類固醇、熟齡飼養、健康活體屠宰、保證肉品安全、與三所國立大學共組研發群，牧場水源及環境都很優質。1050906

(中央社)