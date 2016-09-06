MLB》田中將大豪取5連勝 洋基保外卡希望

田中將大繳優質好投，笑傲5連勝。（美聯社）

自上月2日後，就不知敗戰是何物的田中將大，6日對上多倫多藍鳥再繳優質好投，主投6.1局僅失2分，加上打線、後援投手相挺，率洋基5比3勝出，豪奪第12勝，個人創下本季新高5連勝，也助洋基在外卡爭奪戰中，仍處於競爭行列中。

田中此役才一開賽，就被崔維斯、包提斯塔狙擊失掉第1分，不過隨後一三壘的局面，桑德斯擊出內野滾地，洋基一壘手奧斯汀接球立刻投向本壘，成功擋住回壘的包提斯塔，有隊友的守備幫忙，田中也適時回穩，到第6局都未再讓藍鳥越雷池一步，直到第7局一二壘有人局面退場後，才因後援失手，被攻下第2分。

反觀藍鳥先發投手狄奇，則遭洋基打線痛毆，首局賈登納安打上壘後，艾斯柏瑞更直接把狄奇的蝴蝶球扛成2分炮，接著3局下二壘有人局面，艾斯伯瑞再補上適時安打，4局下奧斯汀再敲2壘安打，送回2分，就憑上半場的5分，讓拿下最後勝利。

前兩季田中飽受肘傷所苦，去年動刀取出骨刺，本季至今拿下12勝4敗成績，表現相當精采，而此役雖奪勝，卻投出了3次保送，總教練吉拉迪認為他的滑球並不在狀況內，田中顯然同意吉拉迪的看法，「我不認為只有滑球，而是整體狀況都不甚理想，多虧了打線跟守備，才讓我跟球隊能贏下這場勝利。」

田中奪勝後，個人自上月2日後就未嘗過敗績，拉出一波5連勝，不過與其追求個人成績，他覺得更重要是幫助球隊贏球，「我不在意個人成績，我只知道我有能力可以幫助我們奪勝。」

(中時電子報)