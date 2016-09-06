宜蘭市星光音樂會 移師運動公園
宜蘭市年度盛事「星光音樂會」今年邁入第17年，音樂會結合公益團體義賣，還有限量100份幾米票卡套贈送，音樂會多年來都在宜蘭中山公園舉辦，今年移師到宜蘭運動公園體育館前廣場舉行，要讓民眾有更廣闊、舒適的空間聆聽悠揚樂曲。
星光音樂會是在9日、10日晚上7時至10時演出，9日主題是「跨樂響宴」，演出者有無雙樂團、VK克、許富凱、台灣藝術大學；10日主題「搖滾夏樂」，演出者是張三李四、姚可傑、蘭陽交響樂團、UNDER LOVER。
由於日前宜蘭市公所推出幾米公車「星空號」與「奇蹟號」引發話題，2輛幾米公車將在10日進駐活動會場，讓民眾可以拍照打卡留念，屆時前100名可獲得幾米票卡套，市公所也邀請公益團體義賣商品，讓民眾可聽音樂、做公益。
宜蘭市長江聰淵說，星光音樂會是縣內在中秋節前最大型的音樂活動，今年音樂會融入傳統、流行、交響樂，正逢天氣較為涼爽的入秋之際，也是聆聽音樂的好時機，歡迎鄉親蒞臨感受宜蘭市是音樂之都的氣息。
(中時)
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