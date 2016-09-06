豆子劇團推新劇 24、25日至善廳演出
在高雄深耕18年的豆子劇場推出「豆豆小家」10年以來，每年都令家長期待，讓人忘掉煩惱又貼近市井小民生活的情境式喜劇，9月24、25日將在高雄市文化中心至善廳，以「舊戲重製+新戲亂入」的概念，呈現在觀眾面前，多元故事內容兼具藝術性，令觀眾期待。
豆子劇團團長葉俊伸表示，今年剛好是莎士比亞逝世400周年，劇團在戲裡加入「羅密歐與茱麗葉」的情節，向莎翁致敬，在「豆豆小家X豆豆小學」演出一小片段，讓孩子也能夠體驗莎士比亞的經典故事。
他說，第1個故事「詭屋奇遇記」用氛圍、視覺與驚喜互動，最後帶出一個感傷但溫馨的單親父女故事；第2個故事「豆豆小學開學了」則以成長中的小朋友角度出發，描寫「情竇初開」的感覺。
身兼編導的葉俊伸表示，往往南部的藝術團隊要做創作時，總是特別從台北請設計師到高雄參與設計，但豆子劇團深耕高雄，除了立志培育在地高雄演員外，更在南台灣慢慢合作出堅強的設計夥伴團隊。
這次不論服裝、音樂、舞台、燈光、舞蹈設計都來自高雄的設計師，每位老師使出渾身解數設計新招，只為了一同說這個故事，讓戲劇觀賞更有震撼力。
(中時)
關鍵字：豆子劇團
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