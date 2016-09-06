國際科工論壇 蘭女5連霸
國立蘭陽女中參加日本靜岡國際青少年科學工程論壇，在各國好手的競爭下，勇奪環境組專題報告第一名，科工論壇有3項議題作發表競賽，蘭女連續5年都有拿下第一的紀錄，校方指出，能笑納5連霸歸功於老師的用心與學生的努力。
科工論壇是上月中旬舉辦，今年有8國21所學校200多位師生參加，論壇有生物、能源、環境等3項議題，近5年來蘭女都有奪冠紀錄，科工論壇已是5連霸。
代表參賽的學生是陳映瑄、方璵涵、黃文昕，他們在老師蔡秉泓、陳美蓮，以及外籍老師Cara Steinberg的指導下，以「宜蘭地牛運動速率與地質的關係研究」的作品發表，獲得評審團青睞拿到首獎。
對於地震，陳映瑄、方璵涵、黃文昕都感同身受，上學期期中考時，還因為發生地震，大家都衝到操場上避難。能參加論壇讓他們眼界大開，不僅交到其他國家的朋友，也發現外國的學生在做報告時非常深入，還會找大學教授來指導。
校長曾璧光表示，外界對蘭陽女中的刻板印象是語文比較優秀，科學較弱，但並非如此，學校也曾邀請學者探討新興科技，學者也認為學生的提問很有見地，拿到一次首獎或許可說是運氣，兩次是僥倖，但能5連霸就是實力。
(中時)
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