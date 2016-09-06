開完會返途中昏迷 金山副分局長郭俊哲送醫不治

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金山分局副分局長郭俊哲（右）今天上午前往警局開會，返程中陷入昏迷，送醫急救仍然宣告不治。（李其樺翻攝）

新北市金山分局副分局長郭俊哲今天早上前往新北市警察局參加警政署會議後，回程路上突然身體抽搐倒臥車內、陷入昏迷，同車警員緊急載往長庚醫院搶救，仍於下午1時10分宣告不治，得年56歲。

不少分局警員聽聞噩耗，都感到驚訝不已，有警員說早上才跟副分局長打招呼，沒想到下午就接到壞消息。家屬聞訊趕往現場，金山分局員警也陸續抵達醫院，慰問家屬。家人透露，郭俊哲有心臟疾病，但是否和心臟有關，院方尚無法確認。

據悉郭俊哲為中央警官學校行政警察科56期畢業，曾歷經三重分局民防、保防組長，今年3月7日才由新北市警局內勤轉調至金山分局任副分局長。

(中時)