丈夫護孕妻勒斃賊判有罪 天心抱不平「為什麼」

天心為丈夫護妻勒斃賊判有罪新聞抱不平。（圖／中時資料照片）

天心轉發丈夫護妻勒斃賊新聞。（圖／翻攝自天心臉書）

丈夫護妻勒斃賊被判有罪定讞，引發網友討論。（圖／翻攝自天心臉書）

台北市一名何姓男子，前年晚間在家中為保護懷孕的老婆，將闖空門竊賊扣頸壓制，導致對方最後窒息不治，法院一審判定何男防衛過當，經過幾番上訴後，今(6日)高等法院仍判何男有罪定讞，判刑2月，6萬元易科罰金，消息經媒體曝光後，引來網友不少討論，藝人天心也為此抱不平。

據悉，當晚何男和妻子回家後驚見有人闖空門，竊賊還揮拳偷襲，雙方一陣扭打，警方到場後，發現賊已無氣息，因此認定防衛過當，當時何男也喊冤，直問難不成以後遇到小偷，「就給他偷好啦！」稍早天心見到何男有罪定讞的新聞，在臉書轉發並無奈問：「為什麼要讓這樣的好先生留下案底⋯⋯」，網友則說：「我相信他是千百個不願意」、「世界怎麼了？一定要讓全民上街抗議才會睜開眼嗎？」、「我們都不能保護自己了，誰能保護我們....」。

(中時電子報)