港灣論壇 上海講者因故缺席

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2016全球港灣城市論壇今天在高雄展覽館登場，有20多國、40多座城市代表與會，受邀中國5個城市官方代表缺席，原訂要出席的上海講者也因故缺席，中國官方及民間講者全數缺席。

高市經濟發展局上午在開幕式現場發放的與會論壇城市代表及講者來自25國家、49個城市包括中國上海。

經發局指出，這次論壇有1名上海講者原本要來，後來因故臨時不克前來，確定缺席，上午的新聞資料不及更改。1050906

(中央社)