杭州G20峰會落幕 5大看點彙整

我要評比

今年維安最嚴且最受關注的外交盛會－20國集團（G20）峰會，讓代表全球85%經濟體的總統與總理齊聚中國大陸杭州。

雖然分析家正確預測峰會取得重大經濟突破的可能性不高，還是有一些值得關注的時刻與引人注意的尷尬場面。隨著各國元首向這座風景秀麗的城市道別，法新社彙整一些值得注意的重點。

● 全球化

在國內面臨憤怒的民粹主義情緒，G20國家元首試圖取得平衡，承認反全球化憤怒浪潮，但同時主張更自由的貿易是提振疲軟經濟的藥方。

G20領袖在公報中承諾將「拒絕保護主義」並「促進全球貿易」。

不過，他們也允諾確保經濟成長「符合每個人需求並讓所有國家與民眾受惠」。他們說，經濟成長應該創造「品質更高的就業機會」，解決不平等並根除貧窮，「如此才不會遺漏任何人」。

● 敘利亞

前往G20峰會時，外交官員希望美國與俄羅斯可以達成協議緩解敘利亞戰爭，儘管美國國務卿凱瑞（JohnKerry）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）疲於奔命，昨天的會談還是破局。

美方譴責俄羅斯收回針對已有共識的議題觀點，而華府不願再度商談；此外，在敘利亞政府軍包圍反抗軍占領的阿勒坡部分地區後，會談內容似乎都被當地發展狀況給占據。

● 海事爭議

雖然大陸想在杭州塑造和睦景象，因南海爭議而起的緊張氣氛還是急遽攀升。南海航道具戰略重要性且富含資源，北京聲稱擁有幾乎所有主權，讓大陸與許多鄰國陷入紛爭。

北京想要避免提起引發爭議的話題，但歐巴馬3日還是抓住機會數落大陸一番，要求北京當局遵守國際法，卻遭大陸國家主席習近平斥責。

日本與大陸有本身的長期領土爭議，但習近平這次對待日本首相安倍晉三的態度比以前溫和。

在一年多來的首次會晤時，習近平說，兩國應該「擱置妨礙關係發展的問題」，安倍向記者形容，大陸「長久以來就是日本盟友」。

● 英國脫歐

新任英國首相梅伊（Theresa May）首度以首相身分訪問中國大陸，希望向全球市場描繪英國脫歐後的形象，但日本警告脫歐後的後果，同時美國也表明英國不是美國優先進行貿易談判的國家。

歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，他不歡迎英國仍在歐盟時舉行貿易會談。

但英國已與澳洲商討貿易議題，梅伊表示，在G20峰會結束後，印度、墨西哥、南韓與新加坡都表明「歡迎」舉行移除障礙的會談。

● 美中外交

精確恰當的接見儀式對G20來說很重要，當歐巴馬從空軍一號機腹階梯走下，與從鋪上紅地毯的大型階梯下機的其他領袖形成顯著對比時，場面開始急轉直下。

雖然眾多揣測指向大陸刻意冷落，加上隨行機記者與一名大陸工作人員在停機坪對峙，讓這種說法甚囂塵上，但這些說法似乎都不正確，美國消息人士告訴法新社，會發生這種情況是因為美方不願使用大陸階梯，偏好空軍一號的內建階梯。

大陸當局在G20峰會的維安異常嚴謹，杭州大片地區正常交通停擺，但歐巴馬本人淡化這起事件，大陸「環球時報」在4日社論聲稱，這起事件受到高度關注是因西方媒體，他們「經常小題大作」。（譯者：中央社張曉雯）1050906

(中央社)