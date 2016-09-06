中市推影視扎根 19電影25校巡演
台中市新聞局「2016影視扎根-校園巡迴映演列車」活動精選19部優質電影，8日起至11月29日在台中市25所高中職、國中小學巡迴放映，希望培養學生電影賞析能力。
新聞局今天舉行宣傳記者會，台中市長林佳龍、25所學校代表等都到場共襄盛舉，金馬獎最佳男配角徐帆（徐詣帆）也應邀出席，一起號召更多民眾參與今年的影視扎根活動。
林佳龍表示，透過影視扎根活動，希望帶動校園喜歡電影、討論電影的風氣，進而引發社會對話；而推動電影產業發展是打造台中成為創意城市的方式之一。
林佳龍指出，台中市政府主辦動畫影展並成立影視基地與電影中心，在文化部的支持下，將台中定位為ACG(動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games)產業中心，有硬體之後，最重要的是軟實力，透過活動可培養喜歡電影、喜歡國片的下一代，帶動產業發展。
新聞局表示，今年放映的片單中，除了挑選與在台中拍攝、並獲得台北電影獎百萬首獎的「只要我長大」，以及講述台中霧峰林家故事的「阿罩霧風雲2：落子」，還有「五月一號」、「灣生回家」、「老鷹想飛」等優質劇情長片、紀錄片、動畫片。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。