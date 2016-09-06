中市推影視扎根 19電影25校巡演

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台中市新聞局「2016影視扎根-校園巡迴映演列車」活動精選19部優質電影，8日起至11月29日在台中市25所高中職、國中小學巡迴放映，希望培養學生電影賞析能力。

新聞局今天舉行宣傳記者會，台中市長林佳龍、25所學校代表等都到場共襄盛舉，金馬獎最佳男配角徐帆（徐詣帆）也應邀出席，一起號召更多民眾參與今年的影視扎根活動。

林佳龍表示，透過影視扎根活動，希望帶動校園喜歡電影、討論電影的風氣，進而引發社會對話；而推動電影產業發展是打造台中成為創意城市的方式之一。

林佳龍指出，台中市政府主辦動畫影展並成立影視基地與電影中心，在文化部的支持下，將台中定位為ACG(動畫Anime、漫畫Comics與遊戲Games)產業中心，有硬體之後，最重要的是軟實力，透過活動可培養喜歡電影、喜歡國片的下一代，帶動產業發展。

新聞局表示，今年放映的片單中，除了挑選與在台中拍攝、並獲得台北電影獎百萬首獎的「只要我長大」，以及講述台中霧峰林家故事的「阿罩霧風雲2：落子」，還有「五月一號」、「灣生回家」、「老鷹想飛」等優質劇情長片、紀錄片、動畫片。1050906

(中央社)