達美客機急降那霸 艙壓系統可能有狀況

今天中午1架由台北飛往東京成田機場的達美航空公司166號波音767-300客機，儀表顯示艙壓系統可能有狀況，因此改變飛航目的地，緊急降落在沖繩（琉球）那霸機場。

日本國土交通省那霸機場事務所表示，今天中午12時25分（台灣時間上午11時25分）左右，達美航空公司166號班機的儀表顯示，艙壓系統可能有狀況，客機緊急降落沖繩（琉球）那霸機場。

日本國土交通省那霸機場事務所公關室人員對中央社記者表示，這班客機載有10名機員、222名乘客，是儀表顯示艙壓系統可能有狀況，但實際上沒出現受到影響的情況，不過為了慎重起見，這班客機才宣布要緊急降落。

這架客機是台灣時間9時58分起飛，台灣時間10時53分通報要緊急降落，於台灣時間11時25分降落那霸機場。1050906

(中央社)