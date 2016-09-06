金山分局副分局長郭俊哲 抽搐送醫不治
新北市警局金山分局副分局長郭俊哲上午到警政署出席裝備檢查會議，開車回到基隆大武崙路段，下車如廁後，回到車上突然抽搐，經送醫急救後不治。
車上同仁發現後，立刻將郭俊哲送到基隆長庚醫院急救，郭俊哲約在中午11時49分送抵基隆長庚醫院，院方表示，郭男到院時已失去呼吸、心跳。
經施打強心針等急救措施後，醫師約在1小時後步出急診室，向在外焦急等候的郭男妻子及孩子說明，於下午1時9分宣告不治。由於郭男到院前已失去生命徵象，將依規定，報請基隆地檢署相驗遺體。
郭俊哲為中央警官學校行政警察科56期畢業，也有中國文化大學政治學研究所碩士學歷，曾擔任三重分局民防組組長、保防組組長及新北市政府警察局保安科專員。警方表示，郭俊哲表現認真負責，平日身體也沒有任何異常，突然辭世，同仁也感到訝異。1050906
(中央社)
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