NBA》美媒：林書豪能在籃網打出成功球季

林書豪（右二）以3年3600萬元加盟籃網，美媒看好下季能起飛。（中央社資料照）

今夏以3年3600萬美元（約11.6億台幣）加盟籃網的林書豪，能否在新球季證明自己的實力與身價，外界都以高標準來審視，不過，美媒《Hoops Habit》專欄作家艾隆6日認為，林書豪不但會在新東家站穩主力控球後衛先發位置，也一定可以用實際成績來證明自己。

林書豪生涯經歷勇士、尼克、火箭、湖人與黃蜂，上季在夏洛特只先發13場，其餘扮演第6人角色居多，但他找回開心打球的感覺，揮別在火箭不開心與在湖人不被重用的低潮。

林書豪過去當尼克安森尼、火箭哈登、湖人布萊恩、黃蜂沃克等球隊真正一哥無法出賽的時候，33次挺身而出繳出場均20.4分、3.7籃板與6.7助攻的高水準演出，投籃命中率高達48%，球隊戰績23勝10敗，事實證明林書豪缺的是機會。

如今，林書豪將成為先發主控，擁有最佳擋拆搭檔布魯克羅培茲，外圍有射手波達諾維奇提供火力，及體能勁爆的荷利斯傑佛森，他們將在新賽季攜手為球隊拚戰。

艾隆認為，籃網想在新球季闖進季後賽的機率不高，但以林書豪的實力，絕對能在布魯克林打出成功一季。

(中時電子報)