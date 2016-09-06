新婚舒淇讚帥 反被楊祐寧吐槽：妳有人了
舒淇本月3日閃電宣布與馮德倫結婚，成為演藝圈熱議大事，許多圈內朋友紛紛獻上祝福，但也有人如余文樂則哀號笑說看新聞才知道女神嫁人了。近日舒淇、馮德倫與劉德華、楊祐寧在捷克拍戲，變成「電燈泡」的楊祐寧仍在Instaram分享自己與當地美景的帥照，引來舒淇笑喊：「耍什麼帥啊」，楊祐寧則吐槽她說：「不要說我帥，妳有人了」，笑翻粉絲。
舒淇這回替馮德倫執導新片《俠盜聯盟》救火擔任女主角，劉德華、楊祐寧等人也義氣相挺，沒想到拍著拍著小倆口便決定在拍攝地捷克完婚，成為驚喜的佳話，連劉德華被告知後，都直呼驚訝「完全沒發現」，而楊祐寧昨(5日)趁拍攝空檔上傳帥照，形容：「今天風大」，舒淇則回應說：「等你拍戲也～耍什麼帥啊」，楊祐寧反虧：「不要說我帥，妳有人了」，圍觀的網友見此笑說：「哈哈哈，你們鬥嘴好可愛啦！」、「耍什麼帥，馮太太在等你拍戲也，btw 我沒人」。
(中時電子報)
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