軟了！菲總統拐彎 為狗娘說向歐巴馬致歉
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）素來以敢言、直言著稱，但5日因不爽美國有意干預國內的反毒運動，脫口而出，痛罵美國總統歐巴馬是「狗娘養的」（son of a bitch），導致白宮取消美、菲領導人雙邊峰會。
這下他知道事鬧大了，不過鐵齒的他雖然軟化，但還是拉不下臉出面道歉。據CNN報導，杜特蒂6日透過發言人發表聲明說，他很遺憾自己的話「被當作是對美國總統的人身攻擊」。
聲明中並說：「我們期望化解源自國家要務與觀念的歧見。」
白宮官員先前說，歐巴馬會當面向杜特蒂提起有關菲律賓處置毒販的方式，其中包括法外處決等問題。
而杜特蒂聞言隨即反唇相譏道：「他以為他是誰？我又不是美國傀儡，我是主權國家的總統。除了菲律賓人外，我不必向任何人負責。」接著他便爆出：「我要罵你，狗娘養的！」
歐巴馬為了區域平衡，與中國抗衡，致力發展美菲合作關係。在第二個總統任期內，便訪問了菲律賓兩次。不過，杜特蒂貶損美國元首的言論，加上雙方對法外處決販毒嫌犯的歧見，使美菲關係生波。
歐巴馬原本預定，本周在寮國出席東協峰會期間，要與杜特蒂會面。杜特蒂的發言人說，雙方同意，會議將延後舉行。而歐巴馬周二將與韓國總統朴槿惠會面。
事實上，除了對美國總統爆粗口外，杜特蒂5日還責怪美國，導致民答那峨島的動盪不安。他指出，問題是美國留下來的，「當他們侵略這個國家，讓我們成為他們的被征服者時，人人都有法外處決的可怕紀錄。」
(中時電子報)
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