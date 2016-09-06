唱國歌又不起立 美國女足員說故意的
職業美式足球聯盟NFL舊金山49人隊四分衛卡珀尼克，唱國歌不起立引起眾怒，不過美國女子足球隊員拉皮諾也跟進，演奏國歌時在球場跪單膝，並說就是故意要這麼做。
根據ESPN報導，拉皮諾（Megan Rapinoe）是西雅圖女王隊（Seattle Reign FC）的中場大將，2012年倫敦奧運獲選代表美國女足隊，並在女子足球項目獲得金牌。
不過當地時間4日，她效力的女王隊出戰芝加哥紅星隊（Chicago Red Stars），賽前演奏美國國歌時，她也效法卡珀尼克（Colin Kaepernick）不起立單膝跪著。
拉皮諾事後坦承，她是故意這麼做的，因為她對卡珀尼克被對待的方式以及承受的惡意很反感。雖然這位49人的四分衛被圍剿，但美國總統歐巴馬則說，卡珀尼克的舉措是憲法賦予他的權力。 1050906
(中央社)
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