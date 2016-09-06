雷雨胞發威 台南強降雨

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低氣壓雷雨胞發威，台南6日午後出現強降雨，局部地區時雨量破40毫米，中山高橋下兩側道路、小東地下道等處嚴重積水，緊急封閉。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年9月6日

低氣壓雷雨胞發威，台南6日午後出現強降雨，在大雨沖刷下，有道路毀損。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年9月6日

低氣壓雷雨胞發威，台南6日午後出現強降雨，局部地區時雨量破40毫米，中山高橋下兩側道路、小東地下道等處嚴重積水，緊急封閉。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 105年9月6日

低氣壓雷雨胞發威，台南今天午後出現強降雨，仁德、永康、歸仁、中西區及南區時雨量破40毫米，市區多處淹水，小東地下道及民族地下道緊急封閉。

「這個雨勢簡直是拿一桶水潑灑」，一名機車女騎士中午出門，遇到滂沱大雨，路面積水嚴重，她說，她一出門就後悔了，天色陰暗，雷聲響個不停，簡直是進退不得，也無法停下來，因很多路段積水，只能繼續前進。

中央氣象局南區氣象中心觀測，低氣壓雷雨胞發威，台南局部地區出現強降雨，集中在原台南市區一帶，時雨量破40毫米，仁德區3小時累積雨量更破百毫米，歸仁區及南區3小時累積雨量也逼近100毫米。

因強降雨造成排水渲洩不及，市區多處淹水，台南市消防局統計，局部區域淹水達30至50公分，機車無法行進，小東地下道及民族地下道緊急封閉，造成市區交通壅塞，汽機車擠成一團，中山高橋下兩側部分道路也封閉。

南區氣象中心表示，雷雨胞的降雨型態是又急又快，但不會持續太久，以台南來說，昨天是集中在山區，今天在市區。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，已蓄滿溢流，鏡面水庫、白河水庫也分別自然溢流及洩洪。1050906

(中央社)