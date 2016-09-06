租車不還71天 判詐欺追徵犯罪所得租金6.3萬元
蕭姓男子去年12月7日承租一輛機車，雙方約定只租1天，但蕭據為己有，騎了2個多月才被警方查獲，移送到士林地方法院時，眼見2隻新款Iphone 6S放在法警室的桌上，竟然趁2名女法警不注意，將手機放入口袋，開庭時卻滑出掉落地面，被法官當場發現，合議庭依竊盜罪、詐欺2罪，判決應執行徒刑6月，而原本租車時應付出租金被視為犯罪所得，每天900元的租金，一併被追徵6萬3000元。
士林簡易庭分別依竊盜、詐欺判決蕭男有期徒刑3月，應執行刑6月，蕭希望能從輕量刑，但到了合議庭，法官認為，《刑法》關於沒收規定從今年7月1日修正實施，任何人都不得保有犯罪所得，蕭去年12月7日租車直到2月16日被警察查獲，共計71天，扣除第1天給的900元租金，不法所得共計6萬3000元，判決應全數繳交國庫。
另外，蕭男遭警方查獲騎贓車，遭移送士林地方法院，等待開庭時，竟在「太歲頭上動土」，行竊2名女警的新款手機，未料，被法官當場發現，又多一條竊盜罪。
(中時)
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