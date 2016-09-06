中市新聞局推19部優質電影25校巡迴映演

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台中市政府新聞局今天舉行宣傳記者會，25所學校代表及金馬最佳男配角徐帆等應邀出席，號召更多民眾參與今年的影視扎根活動！（陳世宗攝）

台中市政府新聞局「2016影視扎根-校園巡迴映演列車」活動精選19部優質電影，8日起至11月29日在25所高中職、國中小學校巡迴放映，培養學生電影賞析能力。市長林佳龍說，打造台中為影視友善城市，除硬體建設，軟實力也非常重要，透過影視扎根全面推動台中影視產業發展。

新聞局6日舉行宣傳記者會，25所學校代表及金馬最佳男配角徐帆等應邀出席，一起號召更多民眾參與今年的影視扎根活動。林佳龍說，透過影視扎根活動，希望帶動校園喜歡電影、討論電影風氣，進而引發社會對話；推動電影產業發展是打造台中成為創意城市的方式之一。

今年邁入第6年的影視扎根活動，放映的片單中，除挑選與在台中拍攝並獲得台北電影獎百萬首獎的《只要我長大》，及講述台中霧峰林家故事的《阿罩霧風雲2：落子》，還有《五月一號》、《灣生回家》、《老鷹想飛》等優質劇情長片、紀錄片、動畫片。

新聞局指出，每部電影放映後都邀請影評老師或導演分享影片意涵，如《五月一號》導演周格泰、《灣生回家》導演田中實加、《老鷹想飛》導演梁皆得、《好久不見德拉奇》導演莎韻•西夢等人，都將親臨校園與學子暢談創作理念；估計欣賞人次將達1萬人。

(中時)