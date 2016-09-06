台南豪大雨 多處路段積水、地下道封閉

東區、仁德交界的太子路往裕農路遇雨則淹，中午也再度拉起封鎖線。(曹婷婷翻攝)

台南市上午降下豪大雨，雨勢到了中午猶如倒的一般，雨水排水宣洩不及，造成市區多處路段傳出積水，包括仁德、東區交界裕義路、裕農路、裕義路到裕敬路口拉起封鎖線，小東地下道也積水封閉、民族地下道積水50公分也採取封閉等，北區和緯路、長榮路也有多處積水，各區積水情形也隨雨勢減緩，陸續排除。

台南市政府因應豪大雨影響，也在下午2時許宣布於永華災害應變中心成立二級第一階段開設。

(中時)