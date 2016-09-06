柯文哲搭乘工作台車 視察文山區防洪工程

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台北市長柯文哲（中）6日視察文山區防洪工程，在工程人員的陪同下他搭乘工作台車參觀福興路的排水分流新建工程。（台北市攝影記者聯誼會提供）

台北市長柯文哲6日視察文山區防洪工程，他親自戴上工程帽下到地底下準備參觀福興路的排水分流新建工程。（季志翔攝）

台北市長柯文哲6日視察文山區防洪工程，在工程人員的陪同下他搭乘工作台車參觀福興路的排水分流新建工程。

(中時)