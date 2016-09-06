台北市長柯文哲視察文山區防洪工程

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北市長柯文哲6日視察文山區防洪工程，他親自戴上工程帽下到地底下準備參觀福興路的排水分流新建工程。（季志翔攝）

台北市長柯文哲6日視察文山區防洪工程，他親自戴上工程帽下到地底下準備參觀福興路的排水分流新建工程。（季志翔攝）

(中時)