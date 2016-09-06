洛帕特金娜記錄電影 回首芭蕾來時路

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描述俄羅斯芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜（Ulyana Lopatkina）（圖）藝界人生的記錄電影「天鵝湖畔的芭蕾伶娜」，收錄洛帕特金娜10大最具代表性芭蕾舞劇片段，帶出她的芭蕾來時路。（海鵬電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月6日

描述俄羅斯芭蕾舞星烏里安娜洛帕特金娜（Ulyana Lopatkina）藝界人生的記錄電影「天鵝湖畔的芭蕾伶娜」，收錄洛帕特金娜10大最具代表性芭蕾舞劇片段，帶出她的芭蕾來時路。

洛帕特金娜多年前曾以「天鵝湖」、「垂死天鵝」等名劇風靡台灣觀眾，尤其360度單足迴旋不落地足尖功力，簡直讓人嘆為觀止，有「上帝賜給俄羅斯最珍貴禮物」美稱。

「天鵝湖畔的芭蕾伶娜」述說她與俄國馬林斯基劇院藝術之路，及客座巴黎歌劇院時，連結俄法兩國最高芭蕾殿堂榮耀合作。

片中出現的人物，都是當今芭蕾舞壇最高等級編舞家、大師，及馬林斯基最頂尖首席舞星等，將於30日在台上映。1050906

(中央社)