陸2年追逃1915人 追贓人民幣74.7億元

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北京新浪網今天報導，中國大陸自2014年成立中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室以來，已先後從70餘個國家和地區追回外逃人員1915人，追贓人民幣額74.7億元。

報導表示，國際刑警組織已發布紅色通緝令的100名涉嫌犯罪外逃大陸國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員，目前「百名紅通人員」已有1/3（33人）落網。

20國集團（G20）峰會4到5日在大陸浙江杭州召開。據報導，G20領導人一致批准通過「二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則」、在中國大陸設立G20反腐敗追逃追贓研究中心、「二十國集團2017-2018年反腐敗行動計畫」等重要反腐敗成果文件。

報導表示，這些反腐敗成果是G20反腐敗工作組達成、經峰會協調人會議核可後提交峰會通過，是G20杭州峰會的重要成果。

G20反腐敗工作組共同主席、中共中央紀委監察部國際合作局副局長蔡為在接受陸媒訪問時作了上述表示。1050906

(中央社)