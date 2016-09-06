演講咳不停 希拉蕊：川普害我過敏

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），今天數度因嚴重咳嗽而打斷競選活動演講。她輕鬆地說，是因想到競選對手川普（Donald Trump）就過敏。

希拉蕊因咳嗽而影響演說的影片在網路流傳。美國有線電視新聞網（CNN）報導，希拉蕊今天參加在克里夫蘭的集會時因咳嗽打斷演講，她說：「每當我想到川普，我就過敏。」此話一出博得在場聽眾笑聲連連，她身後的競選搭檔凱恩（Tim Kaine）也拍手叫好。

川普的競選幕僚康威（Kellyanne Conway）則拿希拉蕊咳不停來作文章，酸希拉蕊與媒體間有距離。希拉蕊自去年12月起就沒舉行過全面與記者互動的記者會。

康威在推特寫道，「應該是對媒體過敏吧！她終於花了一分鐘跟媒體打交道。」

希拉蕊於1、2月分別在愛阿華（Iowa）及紐約哈林（Harlem）的競選演講時也有過咳嗽，但都不及這次嚴重。

網友在推特上也議論紛紛。網友「MAGANIFICENT」寫道：「這是老問題了，她在選總統，我們有必要知道她到底怎麼了」、「我猜她最後搞不好會拿健康藉口退選。」 1050906

(中央社)