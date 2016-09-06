百名學童齊聚國圖 看動畫繪心得

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國家圖書館近年積極改頭畫面，6日邀請140名學童，在國際會議廳中欣賞動畫，再以畫筆繪出心得，優勝作品將到斯洛伐克參加國際知名的「布拉迪斯拉瓦動畫雙年展」。（國圖提供）中央社記者陳至中台北攝 105年9月6日

國家圖書館近年積極改頭畫面，今天邀請140位學童，在國際會議廳中欣賞動畫，再以畫筆繪出心得，優勝作品將到斯洛伐克參加國際知名的「布拉迪斯拉瓦動畫雙年展」。

國家圖書館今天充滿童趣，偌大的國際會議廳，平時安排嚴肅的場面，今天則擠滿兒童，小小的身軀對比大大的桌子，人手一張白色畫布，迫不及待地在上頭創作。

這個特別的場面，源於去年國圖邀請「布拉迪斯拉瓦國際插畫雙年展」來台巡迴，今年進一步擴大合作，在斯洛伐克駐台代表處的協助下，邀請台灣國小學童一同參與「布拉迪斯拉瓦動畫雙年展」的兒童繪畫創作活動。

國圖指出，「布拉迪斯拉瓦（Bratislava）」是斯洛伐克的首都，這座風景優美的山城，有許多中世紀保留下來的建築，孕育了許多童話故事。

「布拉迪斯拉瓦動畫雙年展」將於今年10月舉行，首度增加台灣展位，台灣同時也是亞洲唯一的參展國家。國圖希望藉由此活動，擴大台灣學童的國際視野，同時也藉由影片欣賞和繪畫，刺激兒童的創造力。

國圖表示，今天繪畫競賽開幕後，預計於9月19日選出優勝作品到斯洛伐克參展，展期為10月10日至14日。1050906

(中央社)