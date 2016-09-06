西螺深夜傳異味 疑業者偷排有機溶劑

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雲林縣西螺鎮昨天深夜飄散異味，經環保局漏夜追查，確定異味為甲苯、二甲苯等有機溶劑所散發，疑為業者利用雨天偷排放，將追查污染源。

雲林縣環保局指出，昨晚陸續接獲通報，指西螺鬧區「聞到濃烈的異味」、「水溝裡有汽油味」，更有人報案指「瓦斯外洩」，環保局人員不敢大意，立即前往勘查。

由於飄散異味的地點在鬧區，消防局也派出消防車到場警戒，卻一直找不到異味源頭，直到環保署環境毒災應變隊到場，確認不是瓦斯外洩，才改撬開水溝蓋檢查。

經環保署毒災應變隊檢測後，今天凌晨確認異味來源為甲苯及二甲苯等有機溶劑，現場濃度為8ppm，若人體長時間吸入，將導致頭暈、嘔吐、神智不清等症狀。

毒災應變隊先將吸油棉放進水溝中，再請消防隊放水，利用流水擾動，稀釋、消除甲苯與二甲苯等異味，直到今天凌晨3時許才宣告警報解除。

環保局表示，由於昨天雲林下大雨，研判可能有業者利用雨天偷排有機溶劑，今天已展開污染源頭追查，並進行可疑污染點採樣比對。1050906

(中央社)