台南大雨淹水 交通大打結

台南地區6日中午過後出現明顯雨勢，導致永康區、仁德區等多處路面積水，造成部分店家無法營業，還有店家準備沙包應急。中央社記者楊思瑞攝 105年9月6日

台南地區6日中午過後出現明顯雨勢，導致永康區、仁德區等多處路面積水，有行人涉水而過，機車騎士則下車用牽的經過積水路段。中央社記者楊思瑞攝 105年9月6日

台南地區6日中午過後出現明顯雨勢，導致永康區、仁德區等多處路面積水，部分店面及民宅也有淹水情況。中央社記者楊思瑞攝 105年9月6日

台南地區今天中午過後出現明顯雨勢，導致永康區、仁德區等多處路面積水，甚至淹入店家及民宅，不少交通要道因積水無法通行，交通大大結。

台南地區今天雨勢不斷，中午過後間歇性雨勢變大，持續降雨時間也拉長；下午1時左右，在永康區的永大路、大灣路一帶、仁德區與東區交界的高速公路涵洞等路段都已積水難行。

因雨勢未歇，積水在1時許更加嚴重，部分路段積水最深處已達成人大腿高度。在積水路段傳出車輛受困情況，而周邊道路交通也呈現大打結狀況，駕駛人除了停車等待積水退去，沒有別的辦法。

在永康區大灣路兩旁的許多店家趕緊關上防水閘門，但還是有許多店家遭受淹水之苦，甚至暫時打烊。不少機車騎士擔心車輛熄火，牽著機車經過積水路段，行人涉水而過，都相當辛苦。1050906

(中央社)