員警撞昏婦人被控肇逃 警：已函送法辦
高雄市警局三民一分局三民派出所林姓巡佐日前開車在鳳山區警撞昏1名婦人被控肇逃消失7小時才接受酒測，警方今天說，林員酒測值0毫克，全案已依肇事逃逸罪嫌函送法辦。
警方說，這起車禍發生在4日上午7時左右，林姓巡佐從中山高速公路瑞隆東路匝道口下來，撞倒騎機車的6旬陳姓婦人，陳姓婦人頭部重創昏迷送醫，至今仍未脫離險境，昏迷指數3。
警方表示，林員當時向前往處理車禍的員警表示身體不舒服，被救護車送往鳳山區一家醫院治療，處理車禍的員警隨後趕到醫院發現，林員已離院，直到當天下午2時多警方才連絡上林姓巡佐並進行酒測，酒側值為0毫克，陳婦家屬因此懷疑林姓巡佐酒駕肇逃。
鳳山分局副分局長許春生說，林姓巡佐聲稱案發當時打電話報案後，手機就放在車上忘了帶走，處理車禍的員警才一直連絡不上他，他就醫後護士告知他可以離院，他才到朋友家睡覺，全案已依肇事逃逸罪嫌函送高雄地檢署。
三民一分局副分局長黃慶模則表示，案發後，林姓巡佐及其家人都有到醫院探視並慰問傷者，希望陳婦早日康復，全案已進入司法程序，警方將會全力配合調查。1050906
(中央社)
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