ㄚ子曬兒睡著萌照 超長睫毛太搶鏡

丫子去年生下兒子「蛋黃」。(圖／翻攝自丫子微博)

丫子曬兒萌照，超長睫毛好搶鏡。(圖／翻攝自丫子微博）

丫子4年前和Makiyo醉毆小黃司機後，就淡出演藝圈，去年和男友低調登記結婚，並生下兒子「蛋黃」，現兒子1歲了，她也曬兒子長睫毛照，可愛模樣萌翻網友。

雖鮮少出現在螢光幕前，但丫子仍會不時在微博po出近況，今她曬出兒子睡顏照和跟小朋友們玩耍照，驕傲說：「顏值高就是受歡迎，我完完全全無法體會這種人森（生）！讓娘多吸幾口空氣中的氛圍啦...母憑子貴啊，對啊對啊我是清朝人，從答應直升貴妃的那種暴發戶嗎。」

只見其中一張蛋黃閉著眼的照片，長長的睫毛像極了洋娃娃，白皙水嫩的肌膚，讓人好像咬下去，網友看了都要融化了，直呼「太可愛」，要她以後多po一些萌照。

(中時電子報)