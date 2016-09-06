中壢民宅火警 1男子遭嗆暈一度失去呼吸心跳

中壢一處民宅發生火警，屋內男子一度失去呼吸心跳。（楊明峰攝）

中壢一處民宅發生火警，鑑識、火調人員到場勘驗。（楊明峰攝）

桃園市中壢區晉元路1處3樓透天民宅6日下午1時許發生火警，屋內樓上當時有一對母子，其中母親發現異狀下樓查看發現1樓起火，隨即逃出屋外，23歲兒子則逃生不及，遭濃煙嗆暈在連接1、2的樓梯間，消防隊滅火後救出男子，發現他已無呼吸、心跳，緊急送衛福部立桃園醫後搶救，恢復生命跡象，在院觀察中。至於起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

消防隊發現，該民宅火警，燃燒面積集中在1樓客廳，濃煙密布，抵達後18分鐘撲滅火勢，火舌未明顯向上竄到2樓，火勢並未波及鄰居，而鄰居稱當時起火點無人在場，詳細起火原因待查。

(中時)