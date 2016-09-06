大巨蛋案仲裁人皆偏向遠雄？ 柯P：讓法務局處理

大巨蛋案仲裁人人選惹議，台北市長柯文哲今天視察文山區防洪工程後回應，法務局選仲裁人有一定的標準程序，一定是經法務局同意才選出來，如果外界有意見，再檢查看看。媒體追問有無可能更換人選？他說，專業問題專業解決，仲裁人不是市長選的，法務局長要處理。

北市議員童仲彥昨爆料，大巨蛋案3名仲裁人中，除市府推薦的律師孔繁琦外，遠雄推薦的教授謝定亞及雙方共推的主任仲裁人陳煌銘，立場皆偏向遠雄，質疑市府被「鬼遮眼」。另還外傳陳煌銘與北市府有官司正在進行，對此，柯文哲表示，既然有批評，要回去檢討一下。

大巨蛋改善期限8日到期，媒體問到是否會解約？柯文哲說，今天是9月6號，再等兩天就知道了。他說，當然有準備，像他這種加護病房跟急診出身，最大的本領就是忍受不確定，該怎麼做就怎麼做，再拖下去也不是辦法。

他表示，遠雄要有明確的解決方案，去年5月20日因不按圖施工被勒令停工，也許建築界有邊蓋邊改圖的陋習，但重大建設不能如此，全蓋好再叫市府蓋章吞下去，台灣還是法治國家，遠雄需完成建照變更，講清楚要怎麼處理。

(中時)