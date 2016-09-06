金蘭醬油執行長鍾淳仁 侵占上億遭起訴

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金蘭醬油公司42歲執行長鍾淳仁，涉嫌在2005年至2014年8月擔任董事長期間，相繼收受供應金蘭公司包裝紙箱業者的1000多萬元回扣，並與61歲乾爹陳立成合謀，2010年透過讓乾爹擔任執行總監的方式，出售家族和公司土地，共獲得7000多萬元回扣。

鍾淳仁甚至把大陸經銷商全部撤換，改由自家公司承接，藉此獲利，並私吞大陸分公司的4000多萬元拆遷補償費、律師費，總共貪了超過1億元，桃園地檢署今依背信、業務侵占等罪嫌鍾、陳等人起訴。

(中時)