辜寬敏4年說 藍委評小英執政現危機
獨派大老辜寬敏昨接受媒體訪問，建議蔡英文總統只要做4年就好，引爆政壇議論。國民黨立委分析，綠營大老說出心中話，小英總統執政出現大危機。
辜寬敏昨接受聯合晚報專訪表示，「過去兩任總統當八年，下台都不好看」，建議蔡總統「做四年就好，不要想著下一次選舉」。
對此，中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣對中央社表示，辜寬敏應是用心良苦，講出很嚴重的話，而這也給蔡總統非常大的警訊，綠營大老講出心中話，更可見目前蔡總統執政的危機。
國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏也說，蔡總統上任以來100多天，綠營大老紛紛出來喊話，不曉得是否對於蔡總統的執政沒有信心，所以急著下指導棋。如果是這樣，蔡總統要自己上緊發條，調整步驟。
不過，民進黨立委有不同解讀，民進黨立院黨團幹事長吳秉叡表示，這是辜寬敏的意見，蔡總統才上任100天，做這樣的論斷太早了。黃偉哲則說，尊重老前輩的言論自由與想法，但蔡總統會做多久、要做多久，蔡總統自然有其自己的計劃與規劃。
(中時電子報)
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