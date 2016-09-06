苗栗KTV兩派人馬鬥毆 4人受傷1人左眼失明
5日清晨在苗栗一處KTV有兩派人馬共10多名青少年，因互看不順眼及踹機車發生口角，進而擴大為集體鬥毆，改造手槍、角鐵紛紛出籠，有4人受傷送醫，其中陳姓男子被打到一眼幾乎失明。
苗栗警分局快打部隊火速趕抵現場處置，但許多青少年已一鬨而散，警方調閱監視器清查過濾，鎖定對象並於今晨陸續將涉案人查緝到案。
警方調查，涉案的有許姓、曾姓、陳姓、詹姓、蘇姓、巫姓男子及劉姓少年共7人，訊後依殺人未遂、重傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送檢方偵辦。
苗栗地區一家KTV5日清晨爆發青少年鬥毆，兩派人馬各有6人，因口角打群架，致許姓、彭姓、詹姓、陳姓4人受傷被送醫。快打部隊到場調閱監視影像，循線查出許姓等7人涉案，漏夜通知到案說明，並循線起出改造手槍1支、子彈3顆、空氣槍1支、角鐵2支等凶器。
經查，鬥毆事件起因是後龍地區趙姓男子，在KTV門口砸壞苗栗地區的蘇姓男子機車，而引發口角，趙男隨後打電話與許姓男子等6人，攜改造手槍1支、子彈3顆、空氣槍1支、角鐵2支等兇器，前往該KTV尋仇，進而在大廳內互毆4分鐘。
苗栗警方強調，因聚眾鬥毆滋事案件頻傳，公權力也不容挑戰，相關事件絕對依法究辦，避免產生模仿效應危害地方治安。
(中時)
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