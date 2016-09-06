彰縣育苗希望工程首揭牌 喜迎30名混齡新生
彰化縣政府近兩年啟動「為著彰化囝仔未來的育苗希望工程」，改造國小閒置教室並加強設施設備，設置國小附幼、公所幼兒園及非營利幼兒園，已陸續投入近1400萬元經費，今天上午和美鎮新設立的大嘉國小附設幼兒園正式揭牌，喜迎30名幼兒新生。
在彰化縣長魏明谷主持下，與和美鎮長阮厚爵、教育處長林明裕、校長劉川曜及各級民意代表與家長會成員等人共同為附幼揭牌。
魏明谷說，未來將利用全縣國小閒置空間增設幼兒園，滿足家長托育需求，讓年輕爸媽無後顧之憂，孩子也能快樂成長。
教育處向中央爭取200萬元補助大嘉附幼，招收1班30名混齡新生；和美鎮立幼兒園現有主園及源埤分班，加上復辦的犁盛分班與已改建竣工的柑井分班，將大幅提升公幼收托數。
教育處表示，推動公共化教保服務，除補助現有國小附幼與鄉鎮市立幼兒園提升教學環境，也將釋出空餘教室進行空間改善以設置幼兒園。今年有大嘉、東芳及田中3校新設立附設幼兒園；花壇的文祥與白沙國小、員林東山國小和大城潭墘國小則出借教室，供鄉鎮市立幼兒園設置分班；非營利幼兒園部份，現有彰化平和、溪湖梧鳳兩家，秀水育民仍在籌備中。
(中時)
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