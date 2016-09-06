利用無人機運毒 沙國毒販遭判1500鞭

沙烏地毒販因販運大麻等毒品被判15年徒刑和1,500下鞭刑。（圖/美聯社）

一名長居沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的黎巴嫩（Lebanon）籍毒販，因使用無人機（drone）進行毒品走私，被沙國法院判處15年有期徒刑和1,500下鞭刑，該名毒販先前已有前科，曾被沙國驅逐出境。

據英國獨立報（The Independent）報導，一名居住在沙烏地阿拉伯的黎巴嫩男子，因被指控利用無人機替監獄內犯人運送毒品，被沙國法院判處15年刑期和1,500下鞭刑。該男子過去就曾因非法販賣無人機而被處罰且驅逐出境，如今再次犯案被捕，沙國警方向媒體表示，他們不滿意這個「過於仁慈」的判決，應處死刑才是。

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該毒販過去2年時共走私115公克的大麻（cannabis）和近2,000顆興奮劑（stimulant）藥丸到吉達（Jeddah）的監獄內，他利用他兄弟在監獄附近開設的超市屋頂做為無人機的起降場地，每天定期運送毒品到該監獄第7和8號營房，犯人收到「快遞」之後將費用交給獄中一名犯人，由他負責統籌管理收款，再每月將貨款匯至毒販指定的帳戶中。

調查人員在該監獄的幫派房間查獲「貨款」高達4萬英鎊（約165萬台幣）的現金，可見其「快遞」生意的規模之大。過去沙烏地阿拉伯對於毒販和運毒者多採極嚴厲的死刑，這次毒販改判有期徒刑和鞭刑，也許擔心再次受到國際社會或非政府組織的撻伐，無奈之下才做出的一個「妥協」。

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(中時電子報)