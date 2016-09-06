悠遊卡廣告日文發音卡 柯：達推廣記名目的就好
為推廣悠遊卡記名，悠遊卡公司日前推出校園篇、古裝片兩種版本廣告，連台北市長柯文哲也有入鏡，不過網友發現，校園篇中男女主角日語發音不標準。對此，柯文哲今天表示，他不懂日文，但有達到推廣記名的目的就好。
柯文哲下午視察文山區防洪工程後被問及悠遊卡廣告，他說，悠遊卡記名後，回饋點數方便，日文發音不標準，他不是那麼注重，不過雖然拍攝有點瑕疵，但主體目的有達到就好。
台北市長柯文哲昨日在粉絲專頁PO出悠遊卡記名廣告，廣告風格清新唯美，但網友留言幾乎是一面倒的負評，有人說：「無法理解劇中演員講日文的原因，直接拉低了這個廣告的質感，裡頭錯誤百出的發音以及不道地的文法甚至讓人覺得羞恥。代表政府的廣告，品質竟能如此低劣，只能說讓人失望。」
另有網友說：「這廣告一聽就讓人臉上三條線...... 那內容和發音完全莫名其妙... 為何不講中文就好?? 台北市捷運廣告跟日本什麼關係 畫虎不成反類犬 」。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。