悠遊卡廣告日文發音卡 柯：達推廣記名目的就好

悠遊卡新推出的廣告遭網友轟「日文發音卡」。(取自柯文哲臉書)

為推廣悠遊卡記名，悠遊卡公司日前推出校園篇、古裝片兩種版本廣告，連台北市長柯文哲也有入鏡，不過網友發現，校園篇中男女主角日語發音不標準。對此，柯文哲今天表示，他不懂日文，但有達到推廣記名的目的就好。

柯文哲下午視察文山區防洪工程後被問及悠遊卡廣告，他說，悠遊卡記名後，回饋點數方便，日文發音不標準，他不是那麼注重，不過雖然拍攝有點瑕疵，但主體目的有達到就好。

台北市長柯文哲昨日在粉絲專頁PO出悠遊卡記名廣告，廣告風格清新唯美，但網友留言幾乎是一面倒的負評，有人說：「無法理解劇中演員講日文的原因，直接拉低了這個廣告的質感，裡頭錯誤百出的發音以及不道地的文法甚至讓人覺得羞恥。代表政府的廣告，品質竟能如此低劣，只能說讓人失望。」

另有網友說：「這廣告一聽就讓人臉上三條線...... 那內容和發音完全莫名其妙... 為何不講中文就好?? 台北市捷運廣告跟日本什麼關係 畫虎不成反類犬 」。

(中時)