全球僅7架觀測溫室氣體飛機 台灣擁2架

這是全球第7架安裝觀測儀器用於商業飛行的航機。（洪安怡攝）

為準確觀測全球溫室氣體排放狀況，我國與各國聯合進行觀測，目前全球監測飛機共7架，中華航空就提供了2架，預計明年再增加1架，為研究貢獻心力。而根據目前觀測結果發現，東亞工業國家為二氧化碳的排放大戶。

我國從2009年起啟動為期20年的「太平洋溫室氣體觀測研究計畫」(PGGM)，與國內外機構合作打造全球最大海上與空中溫室效應氣體觀測平台，使用9艘長榮海運貨櫃輪船進行亞洲、太平洋區域的觀測，至今執行超過200航次。

由商用貨輪觀測資料發現，全球主要工業化國家下風處的海上區域二氧化碳濃度超過430ppm，太平洋中間的二氧化碳濃度也超過400ppm，且這些區域的濃度每年穩定超過1.5ppm。

空中觀測的部分，2012年7月與中華航空合作，投入第1架A340後，今年7月再投入1架A330，成為全球第7架用於商業飛行的監測飛機，預計明年再新增1架航機。而從飛機觀測資料看出，東亞太平洋區域大氣在1991年到2012年，這21年期間污染情形加劇，東亞、北美、歐洲陸地的工業化國家，都是二氧化碳排放主要來源。

中央大學大氣系教授王國英表示，一般衛星遙測遠在800公里外，飛機在地觀測更準確，擷取的資訊也可校正衛星，並與海域觀測交叉比對，有效掌握污染物的三維空間分布，精確量測排放濃度，各國才得以針對減量提出更有效的因應方法。

王國英說，「要減少對化石燃料的依賴，開發再生能源，才有機會在全球暖化的發展趨勢下獲得減緩」。環保署表示，依《溫室氣體減量及管理法》規定，各部會將於今年10月底前提出減碳計畫給行政院，年底訂出未來5年減量目標，朝2050年排放量為2005年的一半的目標邁進。

(中時)