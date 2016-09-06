桃園半馬 奧運國手何盡平與陳宇璿也參賽

里約奧運國手何盡平(左)與陳宇璿(右)選擇參加桃園半程馬拉松當作下半年的第一場比賽。（黃邱倫攝）

由桃園市政府與中華民國田徑協會合力主辦的石門水庫半程馬拉松正開放報名中，素來有三高美譽的桃園半馬今年吸引了甫在里約奧運完賽的何盡平與陳宇璿參賽，陳宇璿直言，桃園半馬難度相當高，所以參賽者要有挑戰自我極限的心理準備，她個人打算先自我催眠，讓自己以為是在平地上比賽，如此才能克服高低起伏的路況。

12月3日開跑的桃園半程馬拉松具有高難度、高獎金與高品質的美譽。（黃邱倫）

桃園市體育局副局長房瑞文表示，桃園半馬預計在12月3日開跑，最大特色就是三高（高難度、高獎金和高品質），以及三好（風景好、賞楓興致好與浪漫好康多），目前已有不少國際知名選手報名參賽，預定地參賽名額5000人，希望國內愛好路跑的民眾可以把握難得機會，在挑戰自我極限的同時也能欣賞到石門水庫的美麗「楓」景。

中華民國田徑協會秘書長王景成說，經過田協認證後的石門水庫這個比賽路程相當具有挑戰性，路途中上下坡的高難度考驗著勇腳們肌耐力，因此桃園市政府祭出55萬元總獎金，藉此激勵參賽者勇於創造佳績。

在里約奧運以第100名完賽的何盡平，在短暫休息後立刻恢復訓練，並且選擇桃園半馬當作下半年的第一場賽事。何盡平說，去年就已參加了桃園半馬，對於不熟悉路況的參賽者會是一項嚴苛考驗，因此建議已報名或是有興趣報名的跑友，可以先來石門水庫這邊查看一下，了解後跑起來就不會那麼累。

陳宇璿則認為，「馬拉松本就是一項自我挑戰的運動，加上桃園半馬更是對於大腿肌力的極大考驗，所以我建議參賽者縮小步伐、放慢節奏，最重要的是要自我催眠，讓自己以為是在平地上跑步，如此一來才能好出好成績。」

(中時電子報)