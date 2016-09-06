中市推宗教場所減碳 今年成效顯著
台中市政府積極推動宗教場所節能減碳，根據調查，今年度減碳量已達2萬0322公噸，展現初步成果。為持續推廣減碳，民政局與環保局、各區公所合作，針對全市625個里及各宗教場所，發放宣傳布條號召更多人響應環保祭祀。
「創造環保祭祀新文化-少焚香、少紙錢、少鞭炮、少蠟燭」、「金紙減少、更加環保、以功代金、心誠則靈」，這些由民政局製作的布條，已陸續懸掛在各里及宗教團體公開場所。
民政局表示，主要目的是宣導「一柱心香、心誠則靈」的新思維及做法，取代燃香、燒紙錢、放鞭炮等傳統祭祀方式，除可達慶典祭祀的意義，也可改善環境汙染，並維護身體健康。尚未領取宣傳布條的里長及宗教團體，可就近洽所在地區公所索取。
根據區公所調查，經過市府致力減碳宣導，今年度宗教場所信眾改用「以功代金」238.69萬元、「以米代金」14萬5,480包米、減少紙錢767.93公噸、紙錢集中燃燒2,027.04公噸、食用蔬食238萬7,504人次，總計減碳量達2萬0,322.06公噸，成果顯著。
民政局強調，未來會持續推廣環保祭祀觀念，也期許藉由宗教團體拋磚引玉，讓每位民眾都愛護環境，朝「低碳、生態、永續大台中」的願景努力。
(中時)
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