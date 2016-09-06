毒蟲屋頂虐狗 淡大女大生憤怒舉發
22歲的淡大魏姓女學生昨日清晨6時許，在租屋處聽聞犬隻哀鳴，爬到頂樓竟發現是24歲的林姓男子在對小白狗施暴，林男拿著狗鍊對狗兒不斷抽打，更猛力踢踹，魏姓女學生看不下去出聲制止，並拍攝影片向警方告發，意外協助警方逮捕2名毒蟲。
警方表示，小白狗名為「Kuro」，現約2歲，是22歲的潘姓男子所飼養，昨日委由林男照顧，但林男卻因Kuro亂咬東西，要「給牠教訓」，因而把狗帶到屋頂施暴，不僅拿著狗鍊對牠猛力抽打，更出腳猛踹，Kuro因疼痛而四處閃躲．悽慘的哀鳴聲吸引住在對面的魏姓女學生注意，這才拍下影片並出聲制止。
淡水警方在網路巡察時發現這段影片，主動向魏女聯絡，水碓派出所所長張哲瑋則率隊前往公寓埋伏，赫然發現潘姓飼主竟是毒品通緝犯，房裡的林男聽到聲響，立即將門反鎖躲到陽台，雙方僵持10多分鐘，林男才把門打開，警方一進門就聞到毒品惡臭，並在天花板發現毒品和吸食工具，將2人依毒品罪嫌移送法辦，林男則因虐狗而遭罰鍰。
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(中時)
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